В минском «Динамо» заявили, что не жалеют ни о каких решениях, принятых по ходу сезона
В минском «Динамо» заявили, что не жалеют ни о каких решениях, принятых по ходу сезона. На этот вопрос ответили главный тренер Дмитрий Квартальнов и генеральный директор Артём Каркоцкий.

– Были ли моменты в сезоне, в которых нужно было поступить по-другому?
Каркоцкий: Всегда идёт переоценка ценностей. Если решение принималось, то нет.

Квартальнов: Можно ремарку? Может, взять в штаб гадалок? Чтобы предвидеть это всё. И тогда вообще будет всё легко. Играть будет неинтересно.

Каркоцкий: Все решения были тщательно взвешенны. Всё было долго обдумано, поэтому жалеть не о чем. Ошибки всегда есть, без них нет роста. Они позволяют подумать, что сделал не так, и исправить. Главное — делать правильные выводы, – передаёт слова Каркоцкого и Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

