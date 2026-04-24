Беляев: хотим понять, есть ли у Гутика предложения в Америке или это агентские игры

Беляев: хотим понять, есть ли у Гутика предложения в Америке или это агентские игры
Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что в клубе сделали предложение по новому контракту нападающему Даниилу Гутику.

«Предложение о новом контракте Даниилу Гутику с нашей стороны сделано. Он думает. Но хочу также сказать, что в принципе Даниил думает попробовать свои силы в Северной Америке. Здесь мы никак не можем на него, как говорится, повлиять. Если это решение будет принято, знаете, у каждого игрока есть мечта туда съездить. Даниил провёл неплохие два сезона. Он считает, что готов. Посмотрим, мы в переговорах. Хотим понять, есть ли у него на самом деле там предложения или это просто агентские игры», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Жамнов ответил, повлияют ли проблемы со здоровьем на работу главным тренером «Спартака»
