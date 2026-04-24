В «Спартаке» ответили, хочет ли клуб продлить контракт с Иваном Морозовым

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев ответил на вопрос, хочет ли клуб продлить контракт с нападающим Иваном Морозовым, у которого были проблемы в прошлом сезоне из-за употребления кокаина.

«Иван Морозов находится в том же статусе, что и Даниил Гутик — ограниченно свободный агент. Мы будем встречаться с Иваном, разговаривать с его агентом, послушаем, какие у него мысли. Три сезона он провёл в «Спартаке», а три сезона — это такой отрезок, после которого сторонам надо сесть, поговорить и принять решение о будущем, которое бы устроило все стороны», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.