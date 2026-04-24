Бирюков — о Сиряцком: эта ошибка отложится в голове, он запомнит её на всю жизнь

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о результативной ошибке молодого защитника Александра Сиряцкого в четвёртом матче серии с «Торпедо» (2:3 ОТ).

«Зная Александра Сиряцкого, я уверен, что он не загонится после этого. Говорить сейчас что-то ещё не стоит, он понимает, что допустил ошибку, Андрей Владимирович на эмоциях так сказал. Как я уже говорил, мы все учимся только на своих ошибках.

Думаю, эта ошибка отложится в голове, он запомнит её на всю жизнь. Но, опять же, Александр – парень, который добавляет, думаю, это пойдёт ему только в плюс», – передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.