Беляев — о внутреннем потолке: чтобы игрок просто так получал деньги — это не к «Спартаку»

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что в клубе не любят переплачивать игрокам.

– Будет ли меняться внутренний потолок зарплат в свете повышения потолка зарплат во всей лиге. Много разговоров, что у вас есть внутренний потолок, выше которого вы не даёте.

– Да, нам часто задают вот этот вопрос. А какой у нас внутренний потолок зарплат?

– 40-45 млн рублей.

– 40 или 45?

– 45.

– Что такое 45? А что это за потолок?

– Оклад.

– Оклад. Но вы же знаете, что с точки зрения бонусной системы игроки у нас зарабатывают 70-80 млн рублей. Такую цифру назову. Если они проводят успешный сезон. Что такое 45 млн рублей? Если брать иностранцев, это $ 600 тыс. Таких контрактов в Европе никто не даёт. Даже в топ-лигах. Это нормальные деньги, чтобы привести качественных игроков.

Понятно, что на рынке есть клубы, которые сразу предлагают и 80, и 90 млн рублей. С такими командами нам тяжело конкурировать. Это правда. У нас есть преимущество в виде нашей локации, которое помогает при переговорах. Но здесь выбор каждого игрока. Заваливать кого-то деньгами — так не работаем. Мы все в одной лодке. Если игрок приходит на наши условия и играет хорошо, то и клубу хорошо. Если он играет хорошо —зарабатывает деньги. А чтобы игрок просто так получил деньги — это не в «Спартаке». Об этом знаете вы, об этом знают агенты. Мы находимся в этом лимите и продолжаем так», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.