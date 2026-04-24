Директор «Спартака»: если регламент позволяет определённые действия — будем пользоваться

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев высказался о заградительных квалификациях игрокам в статусе ограниченно свободных агентов.

«Заградительные квалификации игрокам в статусе ОСА с нашей стороны? Скажу так: вот нас критикуют, а мы действуем по регламенту. У других клубов есть такая же возможность работать по регламенту. Если регламент будет позволять нам определённые действия, будем этим пользоваться в наших интересах. Но когда нам приходится это делать, понимаем, значит, другого пути уже нет. Не всегда получается договориться с игроками и их агентами», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.