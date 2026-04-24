Исхаков — об «Ак Барсе»: мы их не переборем на пятаке, нужно пользоваться скоростью

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков высказался о предстоящем сопернике по полуфиналу Кубка Гагарина — казанском «Ак Барсе».

«Ак Барс» провёл очень хорошую серию с Минском, думаю, никто не ожидал, что они смогут выиграть её всухую. У них очень габаритная команда, нам нужно придерживаться своей игры, задавать наш темп, играть с шайбой, в тот хоккей, в который умеем играть, быстрый, с хорошими атаками.

Серия будет затяжная, тяжёлая. Но это полуфинал, другого ожидать и не приходится. Не будем перестраиваться, мы их не переборем на пятаке, у бортов, мы все быстрые, юркие, небольшого роста.

Нужно пользоваться нашей скоростью, техникой. Думаю, игра будет совершенно другая, если сравнивать с осенними поединками в регулярке, соперник стал намного сильнее, мы застали их, когда они были на спаде. По поводу больших счетов… не думаю, в плей-офф разрывы в одну-две шайбы», – передаёт слова Исхакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.