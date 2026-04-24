Жамнов — о сборной России: дайте разобраться в «Спартаке». Не хочу команду-вспышку

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что хочет сосредоточиться на работе в клубе, а не сборной России. Специалист является действующим главным тренером российской сборной, отстранённой от международных соревнований с 2022 года.

«Надо разделить регулярку и плей‑офф, там разный хоккей. За регулярный чемпионат — неудовлетворительная оценка. Какой смысл говорить о проблемах? Все причины — в самих нас. Наверное, ещё раз скажу, что этот сезон дал мне очень много информации, над которой надо подумать и понять вообще, куда мы движемся и что делаем. В моём понимании, есть те моменты, где были допущены ошибки с моей стороны. Тут могу отвечать только за себя и за тренерский штаб. Выводы сделал. И многие вещи точно поменяю в следующем сезоне. Для любого тренера каждый сезон — это школа, этап в работе. Этот сезон был тяжёлым, но это не оправдание того, где мы оказались. Тут в первую очередь моя вина как главного тренера. С себя её не снимаю.

По плей‑офф — это и хорошо, что мы попали на «Локомотив». Всем хотелось бы пройти дальше и играть. Но мы увидели тот потенциал команды, который она показала в серии с «Локомотивом». Да, не хватило мастерства. На сегодняшний день «Локомотив» сильнее. А нам надо сделать правильные выводы, как играть в плей‑офф с сильными клубами. Претензий к ребятам нет, все отдали, что могли. Так надо было играть на протяжении всего сезона.

В сборной России столько кандидатов. Дайте мне разобраться в «Спартаке». Для себя я двери [в сборную] не закрываю, но дело в другом. Это не громкие слова, но мне хочется, чтобы здесь у меня было взаимопонимание, хочется вернуть клуб в топ. Если вы помните, в первый сезон я сказал честно, что не хочу создать команду-вспышку. Хочу развития для команды, хочу, чтобы здесь была нормальная рабочая обстановка, чтобы каждый год был шаг наверх», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.