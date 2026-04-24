«Локомотив» — «Авангард»: во сколько начало первого матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» победил в семи матчах. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.