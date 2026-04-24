Алексей Жамнов отреагировал на назначение Ильи Ковальчука президентом китайского клуба КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отреагировал на назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхайских Драконов».

«Конечно, я поздравил его [с этим назначением]. Рад, что он остаётся в хоккее и занял такую высокую должность. Как будет дальше складываться по игрокам, это к Роману Сергеевичу [Беляеву]. Может, мы с «Шанхаем» проведём обмены (смеётся). Рад за него. Это новый этап в его карьере. Даст бог, у него всё сложится.

Думаю, у него должно всё получиться. Мне довелось с ним поработать, когда я был тренером, а он генеральным менеджером в сборной. Ясно, что какое-то время у него уйдёт, чтобы понять, как всё происходит», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.