Исхаков — о Канцерове: он один из наших лучших игроков, но ещё молодой, нужно не сдаваться

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков оценил игру партнёра по команде форварда Романа Канцерова.

«Никак не прорабатывал ментально своё удаление в четвёртой игре, шутили даже, что это было на удачу, как в серии с «Сибирью», чтобы вернуться домой и выиграть тут. Это плей-офф, понятное дело, что за каждую ошибку наказывают, особенно в овертайме, особенно в большинстве. Поэтому просто пытаешься в моменте забыть об этом и настраиваться на следующий матч.

Важно, чтобы все четыре звена забивали голы, приносили результат. Потому что иногда бывает, что у лидеров начинается какая-то засуха в серии, на первые места выходят другие люди.

Рома Канцеров в четвёртой игре не сыграл третий период. В игре не всё замечаешь, но, конечно, постучал по спине, поддержал. У него было огромное количество моментов, не всё получалось, но нужно не сдаваться. Он один из наших лучших игроков с отличным броском, ещё молодой. И забил в итоге решающий гол серии», – передаёт слова Исхакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.