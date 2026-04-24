Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Исхаков рассказал о подготовке «Металлурга» к полуфинальной серии с «Ак Барсом»

Комментарии

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о подготовке команды к полуфинальной серии с «Ак Барсом».

«Так же, как и после серии с «Торпедо», отдохнули пару дней, потом были достаточно интенсивные тренировки, чтобы вернуться обратно в строй. Сейчас работали более тактически, подстраивались под соперника, смотрели видео. Такие паузы – это 50 на 50.

Хорошо, когда есть возможность отдохнуть, в плей-офф играешь через день, игры очень часто идут. Устаёшь, у кого-то есть микротравмы, появляется время их залечить. Но также немного и пропадает игровой тонус. Тем не менее права на ошибку нет, нужно быть настроенным на первую игру на 100%.

Спасибо всем, кто делает для нас видеоролики, приятно было посмотреть моменты из предыдущих серий, подумать о предстоящей серии, заряжают эмоции голы, сейвы наших вратарей. Особенно когда видишь себя, как забиваешь голы, отдаёшь передачи. Это плей-офф, ради чего работаешь весь сезон, чтобы потом поднять Кубок Гагарина», – передаёт слова Исхакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android