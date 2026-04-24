Исхаков рассказал о подготовке «Металлурга» к полуфинальной серии с «Ак Барсом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Руслан Исхаков рассказал о подготовке команды к полуфинальной серии с «Ак Барсом».

«Так же, как и после серии с «Торпедо», отдохнули пару дней, потом были достаточно интенсивные тренировки, чтобы вернуться обратно в строй. Сейчас работали более тактически, подстраивались под соперника, смотрели видео. Такие паузы – это 50 на 50.

Хорошо, когда есть возможность отдохнуть, в плей-офф играешь через день, игры очень часто идут. Устаёшь, у кого-то есть микротравмы, появляется время их залечить. Но также немного и пропадает игровой тонус. Тем не менее права на ошибку нет, нужно быть настроенным на первую игру на 100%.

Спасибо всем, кто делает для нас видеоролики, приятно было посмотреть моменты из предыдущих серий, подумать о предстоящей серии, заряжают эмоции голы, сейвы наших вратарей. Особенно когда видишь себя, как забиваешь голы, отдаёшь передачи. Это плей-офф, ради чего работаешь весь сезон, чтобы потом поднять Кубок Гагарина», – передаёт слова Исхакова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.