Главная Хоккей Новости

26 апреля в Магнитогорске состоится матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса»

26 апреля в Магнитогорске состоится матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 15:00 мск. Вход на матч – свободный.

Состав «Металлурга» на матч легенд:

Евгений Бирюков;
Сергей Мозякин;
Андрей Разин;
Евгений Корешков;
Евгений Тимкин;
Василий Кошечкин;
Дмитрий Казионов;
Егор Дорофеев;
Евгений Гладских;
Михаил Чурляев;
Павел Варфоломеев;
Владимир Малиновский;
Илья Самсонов;
Иван Кучин;
Сергей Зоткин;
Евгений Григоренко;
Сергей Пискунов.

25 апреля начнётся серия полуфинала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».

