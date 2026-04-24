26 апреля в Магнитогорске состоится матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 15:00 мск. Вход на матч – свободный.
Состав «Металлурга» на матч легенд:
Евгений Бирюков;
Сергей Мозякин;
Андрей Разин;
Евгений Корешков;
Евгений Тимкин;
Василий Кошечкин;
Дмитрий Казионов;
Егор Дорофеев;
Евгений Гладских;
Михаил Чурляев;
Павел Варфоломеев;
Владимир Малиновский;
Илья Самсонов;
Иван Кучин;
Сергей Зоткин;
Евгений Григоренко;
Сергей Пискунов.
25 апреля начнётся серия полуфинала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».