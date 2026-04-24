26 апреля в Магнитогорске состоится матч легенд «Металлурга» и «Ак Барса», сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» и начнётся в 15:00 мск. Вход на матч – свободный.

Состав «Металлурга» на матч легенд:

Евгений Бирюков;

Сергей Мозякин;

Андрей Разин;

Евгений Корешков;

Евгений Тимкин;

Василий Кошечкин;

Дмитрий Казионов;

Егор Дорофеев;

Евгений Гладских;

Михаил Чурляев;

Павел Варфоломеев;

Владимир Малиновский;

Илья Самсонов;

Иван Кучин;

Сергей Зоткин;

Евгений Григоренко;

Сергей Пискунов.

25 апреля начнётся серия полуфинала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом».