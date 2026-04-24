«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии — 0-0. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    
Матч «Локомотив» — «Авангард» 24 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках серии второго раунда Кубка Гагарина. Тогда «Локомотив» победил в семи матчах. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
