В «Торпедо» высказались о бюджете команды на следующий сезон КХЛ

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о бюджете команды на следующий сезон.

«Мы постараемся, чтобы наш зарплатный бюджет был примерно в 2/3 от потолка зарплат. Для этого необходимо вести операционную работу внутри клуба, и мы очень надеемся, что «Торпедо» станет более привлекательным для потенциальных спонсоров. Если у нас будут новые спонсоры, сможем себе позволить больше.

В новом сезоне можем рассчитывать, что в составе будет до трёх легионеров. По двум причинам — экономическая и социальная. Для нас имеет значение преданность клубу. Если в нашей команде появятся легионеры, будем в них уверены», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

