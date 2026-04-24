Гендиректор «Торпедо» рассказал, когда команда переедет на новую арену

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что в клубе планируют начать следующий сезон КХЛ на новой арене. Строительство арены на 12 тыс. зрителей было начато летом 2022 года.

«Руководитель генерального подрядчика подписал дорожную карту, согласно которой летом текущего года новая арена передаётся в эксплуатацию клубу. Надеемся, что для нас опытный период продлится один-полтора месяца, чтобы мы успели провести не только тестовые матчи, но и подготовить всё к старту сезона», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

Сейчас «Торпедо» выступает в КРК «Нагорный» (5500 зрителей), который был построен в 1972 году — это самая старая арена КХЛ.