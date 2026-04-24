Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Особенный день для меня». Алексей Исаков — о решении «Торпедо» продлить с ним контракт

Комментарии

Главный тренер ХК «Торпедо» Алексей Исаков отреагировал на продление контракта с нижегородским клубом. Новое соглашение рассчитано сроком на два года.

«Для меня особенный день, решение со стороны клуба очень важное, я горд, что на два года становлюсь главным тренером «Торпедо». Много сейчас в голове одновременно закрутилось вопросов, но уверен, что за тот год, который мы провели вместе и с тем опытом, который приобрели, сможем дальше вместе качественно плодотворно трудиться.

Мы чётко понимаем, что есть моменты, которые бы хотели подтянуть именно в тактике. Но за всё, что касается функциональной подготовки, я очень благодарен нашим тренерам по физподготовке Андрею Емельянову и Евгению Лебедеву. Они в этом сезоне хорошо себя проявили, показали свою работу, которая имеет для нас большое значение», — цитирует Исакова пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android