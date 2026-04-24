Сушинский: ожидал увидеть Ротенберга на посту главного тренера московского «Динамо»

Чемпион мира Максим Сушинский заявил, что ему было бы интересно видеть Романа Ротенберга на посту главного тренера московского «Динамо».

‎‎«Честно говоря, я ожидал увидеть Ротенберга на этой должности, но руководство приняло такое решение. Все думали, что с Романом было бы интересно смотреть за московским «Динамо», — цитирует Сушинского «РИА Новости Спорт».

Напомним, 21 апреля Леонид Тамбиев был назначен главным тренером московского «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, в сезоне-2026/2027 бело-голубые будут выступать под руководством нового главного тренера.

Московское «Динамо» заняло седьмое место в Западной конференции КХЛ, набрав 81 очко в 68 матчах. В первом раунде Кубка Гагарина бело‑голубые уступили в серии с минским «Динамо» (0-4).