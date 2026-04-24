Эррол Маск не считает Александра Овечкина лучшим хоккеистом всех времён

Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск считает лучшим хоккеистом в истории канадца Мориса Ришара, а не капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Морис «Ракета» Ришар — хоккеист номер один в мире. Самый известный за все времена. Овечкин? Это сейчас он лучший. А так — Ракета Ришар», — приводит слова Маска ТАСС.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Овечкин поделился впечатлениями от посещения матча фарм-клуба «Вашингтона» в плей-офф АХЛ
