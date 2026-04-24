Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев успешно перенёс операцию

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев успешно перенёс операцию. Об этом хоккеист сообщил в своём телеграм-канале.

«Спасибо всем, кто рядом дистанционно. Всё прошло успешно. Отдельная благодарность тем, кто рядом сейчас», — написал Голышев.

Фото: Телеграм-канал Анатолия Голышева

В минувшем сезоне 31-летний Голышев провёл 41 встречу, в которых забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2026 форвард сыграл пять матчей, где набрал 4 (1+3) очка.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Салавату Юлаеву» (2-4).

