Защитник Никита Нестеров ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА

Защитник Никита Нестеров ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
Защитник ЦСКА Никита Нестеров ответил на вопрос о своём будущем в армейском клубе. Контракт хоккеиста с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

— В прессе накануне появилось сообщение, что летом вы будете тестировать рынок неограниченно свободных агентов. Это так?
— Пресса немного опережает события. ЦСКА для меня – родной клуб, с ним очень многое в моей жизни связано, есть желание остаться. Вместе с агентом в первую очередь планируем общаться с ЦСКА, — приводит слова Нестерова Russia-Hockey.

Нестеров выступает за ЦСКА с 2017 года с перерывом в один сезон, когда он уезжал в НХЛ. Защитник выиграл с клубом три Кубка Гагарина. В сезоне-2025/2026 Нестеров набрал 18 (3+15) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В его активе также 5 (1+4) очков в 10 играх плей-офф.

