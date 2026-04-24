Стало известно имя нового главного тренера «Красной Армии»

Главным тренером клуба МХЛ «Красной Армии» с сезона-2026/2027 станет Михаил Деев. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

С 2017 года Деев возглавляет команду ЦСКА-2009. В период с 2019 года команда под его руководством одержала 104 победы в 112 матчах и становилась многократным победителем Кубков и первенств Москвы.

В сезоне-2024/2025 ЦСКА-2009 сыграл без единого поражения, взяв первенство Москвы, а затем и России. Всего армейцы одержали 40 побед подряд. Также он входил в тренерские штабы сборных Москвы и России.

В нынешнем сезоне Михаил Деев продолжит работать с ЦСКА-2009 и юниорской командой ЦСКА на всероссийских соревнованиях.