Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стало известно имя нового главного тренера «Красной Армии»

Стало известно имя нового главного тренера «Красной Армии»
Комментарии

Главным тренером клуба МХЛ «Красной Армии» с сезона-2026/2027 станет Михаил Деев. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

С 2017 года Деев возглавляет команду ЦСКА-2009. В период с 2019 года команда под его руководством одержала 104 победы в 112 матчах и становилась многократным победителем Кубков и первенств Москвы.

В сезоне-2024/2025 ЦСКА-2009 сыграл без единого поражения, взяв первенство Москвы, а затем и России. Всего армейцы одержали 40 побед подряд. Также он входил в тренерские штабы сборных Москвы и России.

В нынешнем сезоне Михаил Деев продолжит работать с ЦСКА-2009 и юниорской командой ЦСКА на всероссийских соревнованиях.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android