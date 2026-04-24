Плющев: московский хоккей в кризисе, у людей другие задачи — освоение бюджетов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об отсутствии московских клубов в полуфинале Кубка Гагарина — 2026.

— Ни одной московской команды не пробилось в полуфинал Кубка Гагарина, в четвертьфинале был только ЦСКА. О чём, на ваш взгляд, это говорит?
— А о чём здесь можно думать? Всё показывает турнирная таблица. Московский хоккей в кризисе. И в кризисе он из-за того, что руководство московских клубов выстраивает совершенно неправильную политику. Из-за этого нет никаких результатов. Всё рассчитано только на приобретение игроков. А кто-то у нас считает — чем больше мы настроим стадионов, тем лучше. Но стадионы хоккеистов не воспитывают.

Поэтому вопрос здесь в следующем — в системе подготовки у московских клубов и в их политике. В подходе, как строить клуб, чтобы быть лидерами. Чтобы хотя бы вернуться на те позиции, которые всегда занимала Москва, у которой всегда была своя история и хоккейная культура. Но, к сожалению, у людей другие цели и задачи — освоение бюджетов и тому подобное. Думаю, с этими делами они справляются очень здорово, — цитирует Плющева Legalbet.

