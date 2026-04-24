Крикунов высказался об антирекорде КХЛ по количеству матчей в первых двух раундах плей-офф

Крикунов высказался об антирекорде КХЛ по количеству матчей в первых двух раундах плей-офф
Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов прокомментировал антирекорд Кубка Гагарина по количеству матчей в первых двух раундах.

«Какие у нас лидеры были в КХЛ всегда, так они и остались. Даже ещё с советских времен. Есть богатые команды, есть бедные. Пока пол и потолок зарплатной ведомости не сравняются или хотя бы не будут поближе, то ничего не изменится. Тогда игроки разойдутся равнее, и результаты будут более непредсказуемы», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Напомним, в общей сложности за два раунда Кубка Гагарина — 2026 было сыграно лишь 58 встреч, что является новым антирекордом КХЛ.

Комментарии
