Агент Комтуа: Тамбиев сказал, что «Динамо» не предложит Максу новый контракт

Агент Иван Ботев, представляющий интересы канадского нападающего Макса Комтуа, заявил, что московское «Динамо» не будет предлагать хоккеисту новый контракт.

«Да, Леонид Тамбиев пришёл к такому решению. Почему? Надо у него спросить. Он общался с моим представителем Андреем Трефиловым и сказал ему, что «Динамо» не будет предлагать Комтуа новый контракт. Что ж, это его право.

Московский клуб сохранит права на Макса, если сделает ему контрактное предложение. Думаю, это произойдёт скоро. Тогда мы будем искать обмен», — цитирует Ботева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Комтуа провёл 54 матча, в которых набрал 34 (19+15) очка. В плей‑офф в трёх встречах он очков не набрал.