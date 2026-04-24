Максим Рыбин рассказал, что КХЛ может позаимствовать у НХЛ

Максим Рыбин рассказал, что КХЛ может позаимствовать у НХЛ
Тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин заявил, что в Континентальной хоккейной лиге нужно увеличить количество встреч, по аналогии с Национальной хоккейной лигой.

«КХЛ есть что позаимствовать у НХЛ. Например, количество матчей в сезоне. Я за то, чтоб в регулярке КХЛ было много игр. Около 80 матчей можно провести за один сезон, это реально», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Напомним, в завершившимся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги команды сыграли по 68 встреч. В НХЛ команды со следующего сезона будут проводить по 84 игры.

Ранее Максим Рыбин оценил назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера московского «Динамо».

