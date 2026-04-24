Защитник ЦСКА Нестеров: не могу назвать «Авангард» фаворитом этого плей-офф

Защитник ЦСКА Никита Нестеров высказался о поражении в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с «Авангардом» (1-4).

— Что не получилось в раунде втором — с Омском?

— Больной вопрос. У соперника – опытная команда, которая на высоком уровне реализовывала свои моменты и играла по счёту. Мы всё время были рядом, но не хватило опыта и реализации. Обидное поражение в почти равной серии.

— Оно станет менее обидным, если именно «Авангард» возьмёт Кубок Гагарина?

— Нет, горечь нашего вылета это не смягчит. Да и не могу назвать «Авангард» фаворитом этого плей-офф. На мой взгляд, в оставшейся четвёрке – абсолютное равенство, выстрелить может любой – от «Металлурга» до Казани с Ярославлем. Тем и будут интересны три оставшиеся серии, — приводит слова Нестерова Russia-Hockey.