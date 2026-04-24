Владимир Крикунов назвал плюсы «Металлурга» и «Ак Барса» в преддверии серии плей-офф

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов рассказал о плюсах «Металлурга» и «Ак Барса» перед очной серией команд в Кубке Гагарина. Первая игра серии состоится 25 апреля.

«Казань поборется. Это традиционное противостояние, многолетнее. Команды хорошо знают друг друга. В четвертьфинале «Ак Барс» играет очень строго, разобрался с минским «Динамо», хотя многие ждали борьбы невероятной. Так что Магнитогорску просто не будет. У «Ак Барса» мощные ребята, у «Металлурга» игроки полегче, но они покреативнее, в атаке играют интереснее. Посмотрим, что возьмёт верх: сила или хитрость», — приводит слова Крикунова Vprognoze.