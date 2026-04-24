Защитник «Локомотива» Береглазов забросил шайбу в свои ворота в матче с «Авангардом»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

На девятой минуте первого периода нападающий гостей Василий Пономарёв прошёл за ворота, откуда сделал передачу на пятак, где защитник хозяев Алексей Береглазов переправил шайбу в свои ворота.

