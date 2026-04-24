Защитник «Локомотива» Береглазов забросил шайбу в свои ворота в матче с «Авангардом»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

На девятой минуте первого периода нападающий гостей Василий Пономарёв прошёл за ворота, откуда сделал передачу на пятак, где защитник хозяев Алексей Береглазов переправил шайбу в свои ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Поражение неприемлемо. Серия «Локомотив» — «Авангард» станет настоящей мясорубкой
