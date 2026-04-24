В Министерстве спорта предлагают установить День хоккея в России

В Министерстве спорта предлагают установить День хоккея в России
Министерство спорта России предлагает отмечать День хоккея 22 декабря. Соответствующий проект указа президента России Владимира Путина, подготовленный министерством, опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

«В целях популяризации и развития хоккея постановляю установить День хоккея и отмечать его 22 декабря. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте проекта.

22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР по хоккею. Первым чемпионом страны стало московское «Динамо». Серебряные медали взял ЦДКА, бронзовые — столичный «Спартак».

