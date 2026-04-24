Тардиф, Бержерон и Амбюль будут введены в Зал славы ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф будет включён в Зал славы ИИХФ, сообщается на сайте организации. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании комитета наследия ИИХФ.

Также в Зал славы будут включены игроки Андрес Амбюль (Швейцария), Патрис Бержерон (Канада), Никлас Кронвалль (Швеция) и Томас Ванек (Австрия), хоккеистки Кэсси Кэмпбелл‑Паскалл (Канада) и Флоренс Шеллинг (Швейцария), а также экс‑хоккеист и тренер Ральф Крюгер (Германия).

Церемония состоится в мае во время чемпионата мира, который пройдёт в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Напомним, ранее Тардиф сообщил, что покинет пост главы ИИХФ в октябре. 73-летний функционер не будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы федерации.