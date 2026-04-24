Обладатель Кубка Гагарина Мельничук дебютировал в плей-офф КХЛ за «Локомотив»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает омский «Авангард». Идёт второй период, счёт — 4:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию игры.

Во втором периоде после четырёх пропущенных шайб в воротах «Локомотива» появился голкипер Алексей Мельничук, сменив Даниила Исаева. Для Мельничука это стало дебютом в плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне голкипер оказался обладателем Кубка Гагарина с «Локомотивом», однако в плей-офф не играл.

Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.