Даг Армстронг покинет должность генменеджера «Сент-Луиса» 1 июля

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг покинет свой пост 1 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». На этом посту его сменит Александр Стин.

Напомним, ранее в клубе заявляли, что Армстронг будет занимать должность президента по хоккейным операциям «Блюз» до 2029 года.

«Сразу после дедлайна я сказал игрокам, что, по сути, Алекс теперь является генеральным менеджером. Думаю, он голоден до побед. Он готов. Новый лидер такого уровня будет полезен для франшизы», — заявил Армстронг.

В текущем сезоне «Сент-Луис» не попал в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.