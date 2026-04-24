Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Даг Армстронг покинет должность генменеджера «Сент-Луиса» 1 июля

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг покинет свой пост 1 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба «блюзменов». На этом посту его сменит Александр Стин.

Напомним, ранее в клубе заявляли, что Армстронг будет занимать должность президента по хоккейным операциям «Блюз» до 2029 года.

«Сразу после дедлайна я сказал игрокам, что, по сути, Алекс теперь является генеральным менеджером. Думаю, он голоден до побед. Он готов. Новый лидер такого уровня будет полезен для франшизы», — заявил Армстронг.

В текущем сезоне «Сент-Луис» не попал в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

