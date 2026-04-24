Определились пары 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 24 апреля, определились окончательные пары полуфинальных серий плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ.

В Воскресенске местный «Химик» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ разгромил «Магнитку» со счётом 6:0 и стал последним полуфиналистом турнира.

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
24 апреля 2026, пятница. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
6 : 0
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Марышев (Кровяков, Соболев) – 07:29 (5x5)     2:0 Холодилин (Варюшкин, Филин) – 18:58 (5x4)     3:0 Варюшкин (Коротких, Соболев) – 22:51 (5x4)     4:0 Коротких (Соболев, Кукштель) – 47:25 (5x5)     5:0 Иванов (Волохин) – 55:08 (en)     6:0 Мансуров (Соколов, Холодилин) – 55:18 (5x5)    

Таким образом, окончательные пары полуфинальных серий плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ выглядят так:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск.
2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск.

Напомним, все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об итогах сезона ВХЛ для «Омских Крыльев».

