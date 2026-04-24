Определились пары 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 24 апреля, определились окончательные пары полуфинальных серий плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ.

В Воскресенске местный «Химик» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ разгромил «Магнитку» со счётом 6:0 и стал последним полуфиналистом турнира.

Таким образом, окончательные пары полуфинальных серий плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ выглядят так:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск.

2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск.

Напомним, все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об итогах сезона ВХЛ для «Омских Крыльев».