Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Коламбуса» Гривз сыграет за Канаду на чемпионате мира — Дрегер

Голкипер «Коламбуса» Гривз сыграет за Канаду на чемпионате мира — Дрегер
Комментарии

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер на своей странице в социальной сети Х сообщил, что голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Джет Гривз сыграет за сборную Канады на чемпионате мира — 2026.

«Продолжаются обсуждения относительно двух других вратарей, которые отправятся в Швейцарию», — написал Дрегер.

Джет Гривз в минувшей регулярке НХЛ провёл 55 матчей, в которых одержал 26 побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,6.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт с 15 по 31 мая в Швейцарии. Основными аренами станут «Swiss Life Arena» в Цюрихе и «BCF Arena» во Фрайбурге. 16 сильнейших сборных сразятся за медали спустя 17 лет после последнего чемпионата в этой стране.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android