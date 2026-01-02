«Авангард» забросил пять шайб «Локомотиву», победив в первом матче серии Кубка Гагарина

В Ярославле прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2. Счёт в серии – 1-0 в пользу омского клуба.

В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа (дубль), Джозеф Чеккони. У «Локомотива» голы забили Денис Алексеев, Максим Шалунов.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.