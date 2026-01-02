«Авангард» забросил пять шайб «Локомотиву», победив в первом матче серии Кубка Гагарина
Поделиться
В Ярославле прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:2. Счёт в серии – 1-0 в пользу омского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5) 0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5) 0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4) 0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5) 1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5) 1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4) 2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В составе «Авангарда» шайбы на свой счёт записали Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа (дубль), Джозеф Чеккони. У «Локомотива» голы забили Денис Алексеев, Максим Шалунов.
Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 26, 28, 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.
* — при необходимости.
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
21:45
-
21:27
-
21:13
-
20:55
-
20:48
-
20:25
-
20:23
-
20:10
-
19:47
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:43
-
18:23
-
18:05
-
17:46
-
17:29
-
17:11
-
16:53
-
16:35
-
16:18
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:35
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00