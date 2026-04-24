«Всегда есть куда расти»: Трёхкратный чемпион мира высказался о сравнении КХЛ и НХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о сравнении КХЛ и НХЛ, назвав Континентальную хоккейную лигу одной из лучших в мире.

«Вы сами понимаете, что мечта почти любого хоккеиста во всём мире заключается в том, чтобы уехать в НХЛ. КХЛ тоже хороший турнир, однако по ряду критериев он всё же отстаёт от заокеанского чемпионата. Всегда есть куда расти, но КХЛ в любом случае одна из лучших лиг мира», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Ранее тренер «Сочи» по развитию Максим Рыбин заявил, что в Континентальной хоккейной лиге нужно увеличить количество встреч – по аналогии с Национальной хоккейной лигой.