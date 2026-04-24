Главная Хоккей Новости

«Никто в нас не верит, но мы верим в себя». Малкин — о 0-3 в серии с «Филадельфией»

"Никто в нас не верит, но мы верим в себя". Малкин — о 0-3 в серии с «Филадельфией»
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о ходе серии Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (0-3).

«Мы понимаем ситуацию. Знаете, это непросто. Конечно, тяжело, но ещё не всё потеряно. Мы не можем позволить себе опускать руки, потому что это точно нам не поможет. Мы отлично тренировались, усердно работали и готовы к следующему матчу. В прошлой игре, в первом периоде, мы, на мой взгляд, сыграли потрясающе. И если мы будем играть так же, у нас будет шанс на победу. Это всего лишь одна встреча.

Опять же, у нас был отличный сезон, у нас хорошая команда, и мы понимаем, что происходит. Конечно, это непросто. Никто в нас не верит, но мы верим в себя, я верю в команду», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

