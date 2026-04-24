Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» знает, что нужно сделать». Сидни Кросби — о серии плей-офф с «Филадельфией»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал серию Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (0-3).

«Думаю, хорошо, что у нас есть день, когда мы можем просто отдохнуть, набраться сил и обдумать ситуацию, в которой мы оказались. Я считаю, что у нас была хорошая тренировка с хорошей скоростью. Мы знаем, что нужно сделать завтра», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, четвёртая игра в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 состоится в Филадельфии в ночь на 26 апреля. Встреча начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026

Ранее о ходе серии с «Филадельфией» высказался Евгений Малкин.

