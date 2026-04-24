«Авангард» был лучше нас». Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» со счётом 2:5

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5).

«Сложный первый период. Создали голевые моменты, не смогли забить, получили гол в свои ворота, а потом — гол в раздевалку. Затем, нужно отдать должное сопернику, «Авангард» был лучше нас сегодня. Нам нужно улучшать концентрацию. На собраниях показывали достаточно видео, но это игра. Опять же, не реализовали несколько своих возможностей, пропустили и потеряли концентрацию.

Слишком много неправильных решений, особенно при игре с шайбой. В первых двух сериях казалось, что большинство давало нам неплохой буст, сегодня же слишком много ошибок с шайбой совершили», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.