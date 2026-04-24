«Авангард» был лучше нас». Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» со счётом 2:5

«Авангард» был лучше нас». Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» со счётом 2:5
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Сложный первый период. Создали голевые моменты, не смогли забить, получили гол в свои ворота, а потом — гол в раздевалку. Затем, нужно отдать должное сопернику, «Авангард» был лучше нас сегодня. Нам нужно улучшать концентрацию. На собраниях показывали достаточно видео, но это игра. Опять же, не реализовали несколько своих возможностей, пропустили и потеряли концентрацию.

Слишком много неправильных решений, особенно при игре с шайбой. В первых двух сериях казалось, что большинство давало нам неплохой буст, сегодня же слишком много ошибок с шайбой совершили», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

