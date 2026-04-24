«Бывают матчи, будто у шайбы есть глаза». Хартли — о замене основного вратаря «Локомотива»

«Бывают матчи, будто у шайбы есть глаза». Хартли — о замене основного вратаря «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5) прокомментировал замену вратаря Даниила Исаева на Алексея Мельничука.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Замена Исаева? Такое бывает, бывают такие игры, когда у шайбы будто есть глаза. Много моментов было, когда у нас были игроки перед чужими воротами и шайба не находила щель, а тут она как будто видела эти щели. После четвёртого гола посчитал, что достаточно, дали отдохнуть Даниилу, а Алексею — практику. Но Исаев — боец, так что в следующем матче он снова будет в строю. Да, мы смотрели на статистику блокированных бросков, это важный компонент. При этом мы 80 бросков нанесли в сторону ворот, а соперник — около 40. Так что здесь небольшая разница», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» был лучше нас». Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» со счётом 2:5
