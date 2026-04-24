«Бывают матчи, будто у шайбы есть глаза». Хартли — о замене основного вратаря «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (2:5) прокомментировал замену вратаря Даниила Исаева на Алексея Мельничука.

«Замена Исаева? Такое бывает, бывают такие игры, когда у шайбы будто есть глаза. Много моментов было, когда у нас были игроки перед чужими воротами и шайба не находила щель, а тут она как будто видела эти щели. После четвёртого гола посчитал, что достаточно, дали отдохнуть Даниилу, а Алексею — практику. Но Исаев — боец, так что в следующем матче он снова будет в строю. Да, мы смотрели на статистику блокированных бросков, это важный компонент. При этом мы 80 бросков нанесли в сторону ворот, а соперник — около 40. Так что здесь небольшая разница», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.