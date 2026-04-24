Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Хочу завершить карьеру в «Питтсбурге». Евгений Малкин — о своём будущем

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё будущее в стане «пингвинов».

«Надеюсь, это (серия с «Филадельфией». — Прим. «Чемпионата») ещё не конец. Надеюсь, мы ещё будем бороться, и в том, что касается моего будущего, я говорю одно и то же: я хочу быть здесь. Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в «Питтсбурге».

Однако это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса, новых владельцев, вероятно, тоже. Но, опять же, я просто буду играть в свою игру завтра, и, надеюсь, это ещё не конец и мы вернёмся в Питтсбург, потому что мы хотим сыграть для наших болельщиков», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Никто в нас не верит, но мы верим в себя». Малкин — о 0-3 в серии с «Филадельфией»
