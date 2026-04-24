«Хочу завершить карьеру в «Питтсбурге». Евгений Малкин — о своём будущем

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё будущее в стане «пингвинов».

«Надеюсь, это (серия с «Филадельфией». — Прим. «Чемпионата») ещё не конец. Надеюсь, мы ещё будем бороться, и в том, что касается моего будущего, я говорю одно и то же: я хочу быть здесь. Я хочу быть частью команды и в следующем сезоне, и я хочу завершить карьеру в «Питтсбурге».

Однако это не мой выбор. Это будет решение Кайла Дубаса, новых владельцев, вероятно, тоже. Но, опять же, я просто буду играть в свою игру завтра, и, надеюсь, это ещё не конец и мы вернёмся в Питтсбург, потому что мы хотим сыграть для наших болельщиков», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.