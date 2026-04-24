«В целом я недоволен увиденным». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Локомотивом» (5:2, 1-0) в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Мы играем с действующим чемпионом, у соперника есть абсолютно всё, против них мы должны показывать лучший хоккей. Были моменты, которыми я доволен, но некоторыми отрезками я недоволен, это касается дисциплины и распоряжением шайбы во втором периоде. Это был точно не лучший матч в нашем исполнении, немного странный матч, такие качели. Если в целом, то я недоволен тем, что сегодня увидел. Мы позволяли сопернику что-то такое, что обычно не позволяем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.