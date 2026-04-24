«В целом я недоволен увиденным». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»

«В целом я недоволен увиденным». Ги Буше — о победе «Авангарда» над «Локомотивом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победной встрече с «Локомотивом» (5:2, 1-0) в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Мы играем с действующим чемпионом, у соперника есть абсолютно всё, против них мы должны показывать лучший хоккей. Были моменты, которыми я доволен, но некоторыми отрезками я недоволен, это касается дисциплины и распоряжением шайбы во втором периоде. Это был точно не лучший матч в нашем исполнении, немного странный матч, такие качели. Если в целом, то я недоволен тем, что сегодня увидел. Мы позволяли сопернику что-то такое, что обычно не позволяем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

