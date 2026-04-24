Буше — после победы над «Локомотивом»: проговариваем в «Авангарде» — нужно быть скромными

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победной встречи с «Локомотивом» (5:2, 1-0) в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал о дисциплине в омской команде.

«Мы всегда говорим о том, что нужно оставаться скромными, не зазнаваться, это проговариваем с 1 августа. Наша команда хороша тем, что может быстро перестраиваться, завтра всё начнётся с нуля, мы никогда не довольствуемся достигнутым. При этом мы всегда с большим уважением относимся к сопернику, как только ты начинаешь его недооценивать, то ничем хорошим это не заканчивается», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.