«Для любого будет честью играть в команде с такой легендой». Адамчук — об Овечкине

Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук высказался о возможности сыграть с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в одной команде.

— Много говорят о будущем Александра Овечкина. Вы лично хотели бы его возвращения в «Динамо»? Поиграть, потренироваться с ним?

— Конечно! Для любого хоккеиста будет честью играть в команде с такой легендой. Поэтому, разумеется, было бы здорово, если бы Овечкин вернулся в «Динамо».

— Ему всего 10 шайб не хватает до абсолютного рекорда Гретцки, но контракт с «Вашингтоном» он пока так и не продлил.

— Ну в этом сезоне, думаю, он не вернётся в Россию. На годик он ещё точно останется и добьёт рекорд, — приводит слова Адамчука Legalbet.