Результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 24 апреля 2026 года

Сегодня, 24 апреля, прошёл очередной игровой день полуфинального раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Локомотив» – «Авангард» — 2:5.

Пары 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги выглядят следующим образом:

«Локомотив» (1) – «Авангард» (2) — счёт в серии — 0-1.

«Металлург» (1) – «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 0-0.

Серии полуфинала Кубка Гагарина проводятся до четырёх побед. Кубок Гагарина проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.