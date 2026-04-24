Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 24 апреля 2026 года

Сегодня, 24 апреля, прошёл один матч второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Результаты встреч ВХЛ на 24 апреля 2026 года:
«Химик» – «Магнитка» — 6:0.
Пары 1/4 финала:
1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 4-1.
2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 4-1.
3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 4-0.
4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 4-3.
Пары 1/2 финала:
1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск.
2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск.
Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.