Шарипзянов колол Фрейза, Серебряков шептался с арбитром. Фото победы «Авангарда»

24 апреля в Ярославле на стадионе «Арена 2000» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором «Локомотив» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу омского клуба.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

К 32-й минуте Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа, Джозеф Чеккони довели счёт до разгромного – 4:0. После этого «Локомотив» сменил вратаря – впервые в плей-офф КХЛ на лёд вышел Алексей Мельничук. Практически сразу хозяева отыграли одну шайбу, её автором стал Денис Алексеев. Третий период прошёл в равной борьбе: на гол Максима Лажуа ответил Максим Шалунов.

26 апреля соперники вновь встретятся в Ярославле, затем полуфинальная серия переедет в Омск.