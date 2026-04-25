Только Кучеров быстрее Пойнта набрал 90 очков в плей-офф в истории «Тампы»

Только Кучеров быстрее Пойнта набрал 90 очков в плей-офф в истории «Тампы»
30-летний канадский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брейден Пойнт набрал своё 90-е очко в плей-офф НХЛ. В эти минуты идёт третий матч первого раунда с «Монреаль Канадиенс» на льду «Белл-центра» в Монреале. Пойнт в этой встрече забросил шайбу.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

Пойнту понадобилось 95 матчей в плей-офф, чтобы набрать 90 очков. В истории «Тампы» только российскому нападающему Никите Кучерову удалось набрать такое количество очков за меньшее число встреч, россиянину понадобилось на это всего 87 игр.

На момент написания новости идёт середина второго периода, гости выигрывают со счётом 2:1. Счёт в серии 1-1.

