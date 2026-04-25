«Монреаль» обыграл в овертайме «Тампу» и повёл в серии. У Кучерова — ассист

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Монреаля» шайбы забрасывали Александр Тексье, Кирби Дак и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой.

У гостей отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Первый забил с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Стараний Брейдена и Брэндона оказалось недостаточно — счёт в серии стал 2:1 в пользу «Канадиенс». Российский вратарь Андрей Василевский сделал 26 сейвов (89.66%).

Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Монреале.