Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 25 апреля 2026, счет 3:2, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Монреаль» обыграл в овертайме «Тампу» и повёл в серии. У Кучерова — ассист
Комментарии

Завершился третий матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тексье (Болдюк, Дак) – 04:53     1:1 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 07:42 (pp)     1:2 Хагель – 24:47     2:2 Дак (Джекай) – 32:43     3:2 Хатсон (Тексье, Болдюк) – 62:09    

В составе «Монреаля» шайбы забрасывали Александр Тексье, Кирби Дак и Лэйн Хатсон. Российский форвард Иван Демидов в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой.

У гостей отличились Брейден Пойнт и Брэндон Хагель. Первый забил с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Стараний Брейдена и Брэндона оказалось недостаточно — счёт в серии стал 2:1 в пользу «Канадиенс». Российский вратарь Андрей Василевский сделал 26 сейвов (89.66%).

Следующий матч между командами состоится 27 апреля в Монреале.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
